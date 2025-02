Botte alla fermata del tram spuntano mazze e bottiglie | In zona troppo degrado

Leggi su Bergamonews.it

Ranica. Attimi concitati sabato sera, 22 febbraio,della Teb all’altezza di via san Dionisio a Ranica. In un breve video girato da alcuni passanti si vedono dei giovani scontrarsi per motivi non chiari. Volano spintoni, calci e pugni. Uno di loro, forse più di uno, viene anche preso a bastonate prima del fuggi fuggi generale.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza per soccorrere un 18enne e un 19enne, per i quali non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Presenti anche i carabinieri. “Ho visto dei ragazzi uscire dal parco Conciliazione vicinoTeb, intorno alle 19 – racconta un residente -. Mi hanno importunato, ma ho evitato questioni e me ne sono andato. Quando sono tornato ho visto l’ambulanza. Mi hanno spiegato che il gruppo ha aggredito un ragazzo con