"Botox e acido cinesi, così agiva il medico"

Pianoro, 23 febbraio 2025 – Il dottor Stefano Stracciari, ilestetico di 68 anni finito ancora una volta nei guai per omissione di soccorso, lesioni mediche gravi e acquisto e somministrazione di medicinali gusti e contraffatti, è stato nei giorni scorsi sospeso dall’esercizio della professione medica, oltreché dall’Ordine. Le vicende attualmente contestate – almeno quattro episodi ai danni di altrettanti pazienti sfigurati dopo essersi sottoposti ai suoi trattamenti estetici – vanno dal 2022 al 2023, ma già nel 2023 (fatto per cui il processo è ancora in corso) e prima ancora nel 2006 (prescritto) il Carlino raccontò di vicende analoghe che avevano visto come protagonista Stracciari. Che però poi, puntualmente, era sempre tornato a operare nel suo ambulatorio di via Soldati a Pianoro.