Ravennatoday.it - Bonifica dalle radici di alberi, partono i lavori su strade e marciapiedi a Lido di Classe

Leggi su Ravennatoday.it

Al via lunedìdi messa in sicurezza edasudi. Leinteressate sono la via Cabral, nel tratto compreso tra via Marignolli/rotonda mar Mediterraneo e la via Da Verrazzano, nel tratto compreso fra la via Usodimare e Pancaldo con.