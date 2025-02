Ilfattoquotidiano.it - Bombe sulla petroliera Seajewel a Savona: “Un’altra nave ‘sospetta’ colpita allo stesso modo in Libia pochi giorni fa”

Due attentati, la stessa tipologia di ordigni. C’è un nuovo filo che collega l’esplosioneal largo dia quellaGrace Ferrum: in entrambi i casi sono state due usatemagnetiche piazzatechiglia delle navi per danneggiarle. L’altra imbarcazione aveva lasciato il porto di Ust-Luga, località russa del mar Baltico il 12 gennaio, ed è stata attaccata nelle acque dellaa inizio febbraio.Si tratta di un ulteriore indizio che tiene insieme due dei quattro “colpi” assestati contro imbarcazioni ritenute collegate alla “flotta fantasma” russa, impegnata nel contrabbandare petrolio di Mosca in Europa. Senza dimenticare che la terza delle quattro petroliere colpite è la Seacharm, appartenente alla compagnia Thenamaris, la stessa dellae già inserita dalle autorità ucraine nella “black list” proprio con l’accusa di trafficare greggio russo in barba alle sanzioni imposte per l’invasione decisa da Vladimir Putin.