Agi.it - Bolzoni ucciso per un telefono e la fede. Fermati zio e nipote

Leggi su Agi.it

AGI - Due uomini, zio e, sono stati sottoposti nella notte a fermo di indiziato di delitto dalla Procura di Lodi e i carabinieri per l'omicidio di Roberto, il 60enne trovato morto martedì scorso nella sua auto, una Volkswagen Golf, in piazza Omegna. Roberto Zuccotti, 48 anni con precedenti, e Andrea Gianì, 29 anni, avrebbero- secondo le indagini -, che conoscevano per la comune frequentazione del centro Snai - per rapinarlo di una collana, lae il cellulare. Lo avrebbero colpito con un coltello di piccole dimensioni 35 volte tra il collo e la testa. I provvedimenti emessi dalla procuratrice Laura Pedio e dalla sostituta Martina Parisi, che hanno coordinato il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Lodi e del Ris di Parma, dovranno essere convalidati dal gip lodigiano nei prossimi giorni.