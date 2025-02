Thesocialpost.it - Bologna, medico sfigurava le pazienti con botox cinese: incastrato dall’ex segretaria

Leggi su Thesocialpost.it

IlStefano Stracciari, 68 anni, è accusato di omissione di soccorso, lesioni mediche gravi e acquisto e somministrazione di medicinali contraffatti. Accade a Pianoro, in provincia di. Quattrolo hanno denunciato dopo essere state sfigurate in seguito a un suo trattamento. Gli ultimi episodi risalgono al 2022 e al 2023. Il dottore è stato sospeso dall’esercizio della professione medica.Leggi anche: Firenze, come sta il neonato morso alla testa da un pitbullLa testimonianza dellaUna exdel centro ha fornito informazioni fondamentali agli investigatori. Ha raccontato che molte, dopo essersi accorte delle deformazioni, chiedevano appuntamenti urgenti. Ille ignorava, ordinando alladi non rispondere ai messaggi e di negare la sua presenza alle telefonate.