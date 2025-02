Ilgiorno.it - Bim, scontro sul direttivo. Sindaci del Mera contro FdI: "Pagheranno i cittadini"

Levata di scudiFratelli d’Italia per la querelle relativa alle elezioni del nuovo consigliodel Bim, Bacino imbrefero montano. Idella Valchiavenna e il sindaco di Grosio Gianantonio Pini (unitamente al sindaco di Traona Massimo Papini) hanno voluto ribadire la loro ferma contrarietà al comportamento di Fratelli d’Italia che, sollevando il tema dell’incoferibilità dell’incarico nei confronti di Luca Della Bitta (foto) (vincitore delle elezioni con un vantaggio nei confronti della candidata di Fd’I Carla Cioccarelli e con l’appoggio di 60su 77), hanno messo in stand by - sostengono - l’operatività dell’ente. "Fratelli d’Italia delegittima oltre 70 anni di storia del Bim – attaccano ivalchiavennaschi -. La mancata proclamazione del nuovo comitato democraticamente eletto dairappresenta un segnale di allarme per l’Ente istituito per legge nel 1953 per tutelare lo sviluppo delle aree con la presenza di impianti idroelettrici.