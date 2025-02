Ilrestodelcarlino.it - Biker si ferisce sul Montiego, salvato con l’elicottero

Momenti di paura ieri per unsull’appennino: la stazione di Pesaro del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è intervenuta infatti intorno alle 13 in localitàassieme alIcaro 01, attivato per un mountaincaduto in una zona impervia.Icaro 02, impegnato in un altro intervento, ha dovuto rinunciare alla missione, così è stato attivato Icaro 01 di stanza all’aeroporto di Falconara. La squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche ha messo a disposizione un tecnico di elisoccorso, che in maniera autonoma si è diretto verso il luogo dell’incidente. Una volta sbarcato sul posto l’equipaggio di Icaro 01, il paziente è stato stabilizzato ed imbarellato, con l’aiuto di tre tecnici del Soccorso Alpino e Speloleogico Marche. L’uomo, una volta a bordo del, è stato portato direttamente all’ospedale di Torrette per i controlli.