Oasport.it - Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. ‘Identikit’ mass start maschile. Fuoriclasse od outsider, una chance non si nega a nessuno!

Anche idigiungono al proprio epilogo. L’ultima delle dodici gare che compongono il calendario dell’evento, disputatosi per la prima volta sulle nevi di, è la, che assegnerà il suo XXII titolo iridato.La partenza in linea è stata concepita a fine anni ’90, conferendo medagliea partire dal 1999. C’è peraltro una prova iridata “extra” rispetto a quelle canoniche. Nel 2002, quando il format non era ancora stato ammesso nella famiglia olimpica, l’Ibu decise di tenere unacon valore di “Mondiale” subito dopo i Giochi di Salt Lake City. Essa non è tuttavia “apocrifa”, ma va considerata di pari dignità rispetto a tutte le partenze in linea con in palio i pendagli metallici.C’è una certa curiosità per capire quale potrà essere il futuro della gara.