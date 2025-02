Oasport.it - Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. ‘Identikit’ mass start femminile. Difendere il titolo sinora è stato impossibile!

Il crescendo rossiniano deidiè rappresentato, come d’abitudine, dalle partenze in linea. La penultima delle dodici gare in programma sarà infatti la, che in questoconferirà il proprio XXIIiridato.Il format fu aggiunto al menu mondiale a cominciare dall’edizione 1999, anche se l’esordio assoluto dovette essere rimandato di alcune settimane. Difatti, le temperature polari da cui fu attanagliata Kontiolahti durante il mese di febbraio di 26 anni fa, obbligarono gli organizzatori a cancellare la prova. Essa fu poi recuperata a marzo, sulle nevi di Oslo.C’è un dato eclatante da rimarcare riguardo alla partenza in linea. In un quarto di secolo di vita, nessuna atleta è ancora riuscita acon successo il proprio. In altre parole, non c’è donna che abbia saputo confermarsi campionessa del mondo della