Ilfattoquotidiano.it - Bersani: “I negoziati di Trump? Compravendite d’affari e cambiali per nuovi disastri. L’Europa reagisca e scelga pace e diritti, non le armi”

“Ormai lae la guerra sono diventate una compravendita, come sta succedendo adesso, perché con questo qui (, ndr), ne abbiamo viste di cotte e di crude negli ultimi 15 giorni. Siamo arrivati al punto che a discutere delle sorti dell’Ucraina a Riad c’erano magnati, finanzieri, immobiliaristi miliardari. Sonoche diventanoe che preparano, perché quando fai iper vincere, e magari ci riesci, firmi una cambiale per un altro casino“. Così Pier Luigi, in un incontro dal titolo “Chiedimi chi erano i Beatles”, organizzato dal Pd di Monza, si pronuncia suiin corso per lain Ucraina, esprimendo fortissime critiche sulla politica spregiudicata di Donald, con particolare riferimento a un componente della delegazione Usa a Riad, Steve Witkoff, magnate dell’immobiliare e vecchio amico di