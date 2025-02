Feedpress.me - Berlusconi junior sul ring, Lorenzo vince in tre round e fa sei su sei. Piersilvio: "Importante che si diverta"

Gioia ed emozione per, figlio di Pier Silvio e nipote del fondatore di Mediaset ed ex premier, nella serata-evento in corso questa sera dedicato alla Boxe e alla Savate, denominato "History of Fight" e organizzata da 'Elite Top Fight' nel rinnovato Palasport di Genova. Il 14enne, che combatte in modalità "contatto leggero" come si usa in Europa fra quelli della sua età,.