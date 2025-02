Inter-news.it - Bergomi: «Napoli e Inter ma non solo! Occhio all’Atalanta»

Beppenon sottovaluta affatto l’Atalanta, che secondo l’ex calciatore è in piena lotta scudetto con. Le sue parole su Sky Sport.PRIMO POSTO – L’è in questo momento la capolista del campionato di Serie A grazie alla vittoria sul Genoa per 1-0 e alla successiva sconfitta delcontro il Como per 2-1. Finalmente i nerazzurri tornano in vetta alla classifica dopo mesi e si riprendono ciò che l’anno scorso è stato di diritto di Simone Inzaghi e i suoi uomini. Lautaro Martinez ha regalato un weekend in cima prima della partita più importante e attesa dell’anno.anche!CALENDARIO – Il prossimo weekend non sarà però favorevole né a, né tantomeno al. Le due squadre si affronteranno al Maradona, mentre dietro può arrivare l’Atalanta che si trova a tre punti di distanza.