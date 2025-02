Anteprima24.it - Benevento, prosegue il ritiro: oggi la squadra si trasferisce al “Mancini” di Roma

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il secondo pareggio di fila rimediato ieri a Latina, proseguirà ildelcon l’obiettivo di dare una scossa allache non è affatto arrivata con l’approdo di mister Pazienza al posto di Auteri. Anzi, i due punti in tre gare hanno fatto ormai precipitare le quotazioni dei giallorossi in chiave primo posto con il Cerignola chevincendo può addirittura andare a +9 dal, sempre quarto a quota 48 con Crotone e Potenza che in caso di successo possono portarsi a -2 dalla Strega.La comitiva sannita è rientrata ieri da Latina per tornare a Venticano, masi sposterà in pullman al “Park Hotel” di, sede delestivo, dove rimarrà per tutta la settimana fino alla vigilia del match contro il Sorrento in programma domenica 2 marzo alle 17:30 al “Ciro Vigorito”.