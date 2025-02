Lanazione.it - Belvedere e Invictasauro. Derby dal sapore di riscatto

Leggi su Lanazione.it

PROMOZIONE Unimportantissimo nel girone B di Promozione. Oggi la capolistaospita l’, prima con 57 punti contro terzultima con 19 punti. I pronostici sarebbero tutti a favore della formazione allenata da Nicola Giallini ma l’di Nicola Pedone venderà cara la pelle visto che ha ancora grosse possibilità di salvarsi senza playout. Chi insegue la prima della classe è l’Atletico Maremma, secondo a meno sei, che oggi ospita l’Atletico Piombino, formazione di metà classifica. Il Massa Valpiana di Madau invece, terzo a meno 12 dalla prima e meno 6 dalla seconda, oggi ospita la Geotermica, formazione che corre per salvarsi. Punti in ballo per entrambe con obiettivi diversi. Anche se la formazione di Massa Marittima ha senza dubbio le carte in regola per prendersi i tre punti.