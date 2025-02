Lanazione.it - "Bello vedere i ragazzi tornare per le strade"

di Alessandra Nardini* Ad un anno dalle vergognose manganellate a studentesse e studenti adolescenti inermi, verso cui ribadisco una condanna senza riserve, è importante che ledi Pisa si siano riempite nuovamente di ragazze eche hanno manifestato, insieme ai sindacati, per dire forte e chiaro no a qualsiasi forma di repressione e di violenza e per difendere il sacrosanto diritto a manifestare il proprio dissenso. Nel ripensare alle immagini di un anno fa, indegne della tradizione di attivismo democratico della città, provo rabbia e dolore, perché è inaccettabile che si risponda con le manganellate a una richiesta di pace e di giustizia che arriva da quindicenni disarmati. Ricordo ancora certe dichiarazioni indegne contro quelle studentesse e quelli studenti pestati arrivate da esponenti di primo piano della destra locale e nazionale, segno dell’insofferenza preoccupante di una parte delle attuali forze di governo per chi manifesta opinioni differenti.