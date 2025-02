Quotidiano.net - ‘Belcanto’: la prima puntata lunedì 24 febbraio 2025

A partire da24va in onda inserata Rai 1, nuova produzione in costume diretta da Carmine Elia. Protagonista della serie tv è Maria, interpretata da Vittoria Puccini, che parte da Napoli alla volta di Milano sognando un futuro diverso per lei e le due figlie. Seguendo i dolori e le speranze di Maria, lo spettatore viene accompagnato in un intenso viaggio emozionale nell’Italia di un tempo, tra i cambiamenti della Storia e temi universali come l’emancipazione femminile, il lavoro, le lotte di potere, le ferite dell’anima e la ricerca della libertà., la trama Tre donne in cerca di una nuova vita nel mondo dell’Opera: ecco il cuore di. Ambientata nel 1798, la serie tv vede la regia di Carmine Elia, amato dal pubblico per “Mare Fuori”, oltre a opere come “Noi siamo leggenda”.