Behrami | Inter non brillante ma risultato fondamentale Ora pressione Napoli!

L’conquista tre punti contro un ottimo Genoa e finalmente mette in atto il sorpasso, anche se momentaneo, sul. Valondà il proprio giudizio sulla gara di San Siro terminata 1-0 in favore dei nerazzurri, grazie al gol di Lautaro Martinez.SEGNALE FORTE – Valon, opinionista di Dazn in occasione di-Genoa, al termine della sfida andata in scena a San Siro dichiara: «Sicuramente non è stata una partitadell’ma il. Sono quelle partite difficili in cui non trovi gli spazi e trovi una squadra bene messa in campo. In quel caso riuscire a vincerla è la cosa che conta di più, anche perché dai un segnale forte. Domani ci sarà molta piùsula Como». Dopo aver analizzato la prestazione e il momento dei nerazzurri,sposta la sua attenzioni sull’avversario: la squadra di Patrick Vieira.