Sport.quotidiano.net - Battuta di misura la vigor castelfidardo. Marina, un rigore di Pierandrei per restare nei piani nobili

0 Sollitto, Burini, Giovagnoli, Cucinella, Droghini (35’st Mezzanotte), Gregorini, Rossetti (1’st Massaccesi), Daidone (41’st Catalani T.), Ogiesoba (20’st Catalani A.), Gagliardi,. All. Profili: Lombardi, Magi (21’st Garofalo), Perna, Davide Nasif, Valler, Corneli, Pasqualini (21’st Barigelli), Mosca (38’st Storani), Stampella (38’st Loque), Terré (10’st Gioielli), Curti. All. Malavenda ARBITRO: Esposito di San Benedetto del Tronto RETI: 13’pt(M) Albasta ildiper confermarsi aialti della classifica. Altro successo di, il quinto consecutivo. Sono proprio i locali a mettere il naso avanti dopo poco più di 10 minuti di gioco, beneficiando di unche si procura Daidone al termine di una progressione in area fidardense.