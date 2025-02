Lanazione.it - Battaglia Progresso: "Gagliardi e convinti"

"Giocheremo contro una squadra ermetica, che ha ad oggi la quinta miglior difesa del campionato e che pur segnando meno di altre subisce pochissimi gola. Che sa stare in campo e che è ben capace di "aggredire" l’avversario: dovremo fare una partita "gagliarda" contro una formazione battagliera". Mister Simone Settesoldi ha così presentato la sfida odierna che vedrà la Zenith Prato fare visita al. Un match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie D 2024/25 quello che prenderà il via alle 14:30 a Castel Maggiore, fra due compagini compatte divise in classifica da sole quattro lunghezze. Settesoldi ha se non altro a disposizione l’intera rosa, con la prima incognita rappresentata da Cellai (che farà comunque parte della spedizione emiliana, in ogni caso). Il gruppo è reduce dalla sconfitta interna contro il Corticella ed è quindi chiamato a riscattarsi.