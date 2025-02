Tvplay.it - Batosta Napoli, l’annuncio ufficiale: Conte sotto shock

Leggi su Tvplay.it

La sconfitta contro il Como ha condotto mister Antonioa una riflessione inevitabile circa il momento che sta affrontando il: in diretta lo chiarisce.Un autogol di Rrahmani nel primo tempo e la rete di Diao nel secondo, intervallati dal momentaneo pareggio di Raspadori, hanno portato al Como tre punti di prestigio contro il, il quale per la prima volta dopo 23 giornate di campionato ha perso il primo in classifica. Quest’ultimo è passato all’Inter, vincente per 1-0 con rete di Lautaro Martinez contro il Genoa. Perciò il match in calendario per il successivo fine settimana allo Stadio Diego Armando Maradona fra la prima e la seconda della classe assume un significato ancor più importante e avvincente.(LaPresse) – tvplay Ilaveva l’opportunità di arrivarvi in una condizione di vantaggio rispetto alla formazione guidata da mister Simone Inzaghi, ma durante le ultime quattro sfide disputate in campionato, sono giunti tre pareggi contro Roma, Udinese e Lazio fino alla sconfitta contro la formazione guidata da Cesc Fabregas.