Basta saperlo domare!

Gira la moda. Il Carnevale diventa il pretesto perfetto per osare con grande stile, anche per chi è un po’ cresciuto d’età. Se c’è una stampa capace di catturare l’attenzione e sfidare le convenzioni con ironia e raffinatezza, è quella zebrata. Quindi perché non osare con questo motivo animalier a Febbraio 2025, trasformando un’ispirazione festosa in un esercizio di grande personalità? Animalier di giorno, divina di sera: le due anime di Charlene di Monaco X Se il Carnevale è l’occasione per uscire dagli schemi e abbracciare un pizzico di stravaganza, questo ensemble lo fa con una classe che non conosce eccessi.