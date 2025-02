Ilgiorno.it - Basta auto sulle ciclabili: "Sulle strade regna il caos. Chi va in bici rischia la vita"

Pisteoccupate dalle, poi parcheggi selvaggi e manovre contromano. Ledi Monza sono unche mette in pericolo ciclisti, pedoni e bimbi. "È una storia infinita - commenta Saveria Fontana, presidente dell’associazione Fiab MonzaIn-, la gente parcheggia le macchine. Spesso glimobilisti non lo fanno per arroganza, ma per mancanza di consapevolezza. Non pensano che occupare la ciclabile significa mandare in strada le persone che transitano incletta o in carrozzina e quindi far correre loro il rischio di essere investite. Speriamo che con il tempo la cultura cambi". Questo e molto altro succede da via Borgazzi a via Buonarroti, come segnala Renata Andolfi, attivista socia di MonzaIn: "In via Buonarroti davanti all’asilo - racconta - parcheggiano contromano, saltando la doppia riga continua.