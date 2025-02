Ilfattoquotidiano.it - Bassetti: “La prossima pandemia sarà l’aviaria che ora imperversa in America. Trump? Le sue azioni sono un disastro per il mondo scientifico”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il nuovo coronavirus scoperto in Cina? Lo hanno riportato solo testate laiche e non c’è alcun riferimento a testate scientifiche accreditate. Dopo quello che è successo durante ladi 5 anni fa, rimango molto scettico rispetto alle informche arrivano dalla Cina, soprattutto senza riscontri della comunità scientifica. Bisognerebbe evitare di allarmare così la popolazione senza prove concrete, non sappiamo che caratteristiche e capacità ha questo virus”. Così, ai microfoni di 5 Notizie (Radio Cusano Campus), si esprime l’infettivologo Matteosul coronavirus che è stato scoperto in Cina e che si trasmetterebbe dai pipistrelli attraverso lo stesso recettore di Sars-CoV-2, ACE2 (enzima 2 di conversione dell’angiotensina).Il primario del Policlinico San Martino di Genova allerta invece su un’altra possibile: “Più che allarmarmi del virus dei pipistrelli, mi preoccupo molto di più delchein