Sport.quotidiano.net - Basket Serie B femminile. L’Aymarà Costone deve inchinarsi alla forza di Piombino. Le speranze delle senesi si infrangono all’ultimo tiro

6260: Presta 1, Piangerelli, Klatt 19, Buriani 11, Tanganelli, Candelori, Poggi 14, Quaratesi 4, Nappi ne, Alfonsi ne, Bassini 4, Montella 9. Allenatore Biancani.: Casini ne, Posta 2, Becatti 6, Pastorelli, Zanelli ne, Skapin 18, Sposato 10, Pierucci 1, Bonaccini 14, Nanni 7, Sabia 2, Parodi. Allenatore Fattorini. Arbitri: Borchi, Gigoni. Parziali: 19-13, 40-29, 47-40.– Si sono infrante in exrtemis,dell’ultima azione dell’ultimo quarto, ledeldi arrivarequarta vittoria consecutiva in campionato. Invece, a fare festa al PalaTenda disono state le padrone di casa che si sono imposte suldi misura: 62-60 il punteggio finale in favoreportuali. Match complicato per le ragazze allenate da coach David Fattorini (nella foto), praticamente costrette a inseguire le avversarie per tutta la durata dell’incontro ma che, con grande applicazione in difesa e tenacia, erano riuscite a riaprire una partita che ilGolfo era riuscito a indirizzare a suo favore soprattutto per effetto di un’ottima vena realizzativa dall’arco.