Basket Qualificazioni Euro 2025 | sconfitta indolore per l’Italia l’Ungheria vince a Reggio Calabria

Si chiude con unae senza conseguenze il cammino delnelleaglipeidi. Gli Azzurri, già qualificati e certi del primo posto nel girone B, sono stati sconfitti 67-71 al PalaCalafiore didal. Anche per i magari però la vittoria risulta inutile, perchè la contemporanea vittoria dell’Islanda sulla Turchia non evita agli ungheresi l’ultimo posto nel girone e la conseguente eliminazione. Per il ct azzurro Pozzecco tante indicazioni al termine di un doppio impegno che ha visto in campo un Italgiovane e in parte sperimentale, con tanto di esordi per Grant e Niang.Adesso lo sguardo si sposta ufficialmente suglipeidisono in programma dal 27 agosto al 14 settembre prossimi e saranno co-organizzati da quattro nazioni che sono state qualificate di diritto in quanto paesi ospitanti: Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia, con quest’ultima che ospiterà anche le fasi finali della manifestazione.