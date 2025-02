Oasport.it - Basket: Italia battuta dall’Ungheria a Reggio Calabria nell’ultima delle qualificazioni agli Europei 2025

, l’ultima partitafinisce con la vittoria dell’Ungheria sull’per 67-71. Un successo amaro per i magiari, che con l’Islanda capace di battere la Turchia vedono svanire i sogni continentali. Gli azzurri chiudono da primi nel girone B, ma stasera ai 17 di Nicola Akele e ai 14 di Matteo Spagnolo rispondono i 20 di Zoltan Perl e i 16 di David Vojvoda, due che neanche troppo a caso il campionatono lo conoscono bene.Prime fasi un po’ complesse per l’, ma è anche normale: gli azzurri non si giocano nulla, l’Ungheria (forse) tutto. Comincia Reuvers, replica da tre Severini, ma Perl e Goloman siglano il 3-7. L’si riprende con Diouf che segna e organizza, Akele che piazza il 10-9 da tre, poi Keller ne mette quattro in fila ed è così che finisce un primo quarto (10-13) molto impreciso a livello offensivo e, se vogliamo, anche con un certo livello di tensione.