Sport.quotidiano.net - Basket, il GMV vince dopo un overtime con Chimenti Livorno e mantiene la testa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pisa, 23 febbraio 2025 – C’è voluto un supplementare al GMV, per avere ragione sulla Polisportiva Nicoladi, nel derby didella sesta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli si mantengono così in vetta alla classifica, insieme a Valdera, a sette turni dal termine della regular season, con le trasferte di Rosignano e Volterra che dividono ancora i biancoverdi dai play-off. LA CRONACA – L’avvio è in equilibrio, con errori difensivi da entrambe le parti per tutta la durata del primo quarto, che rimane punto a punto fino alla fine (16-13). Il secondolo stesso andamento fino al quinto, poi i padroni di casa si spengono e gli avversari recuperano e mettono la freccia prima del riposo (28-31).