Basket femminile, Venezia raggiunge Schio in vetta. Vittorie di San Martino di Lupari, Faenza e Sassari

Si è completata la diciassettesima giornata della Serie A1 di. Approfittando del turno di riposo del Famila, la Reyeragguanta proprio le rivali in testa alla classifica. Le venete hanno dominato in casa del Brixia, vincendo 93-66 con 18 punti e 7 rimbalzi di Lorela Cubaj, mentre alle bresciane non sono bastate i 23 punti di un’ottima Marzia Tagliamento.Una scatenata Rae D’Alie guida la Fila Sandialla vittoria di misura contro La Molisana Magnolia Campobasso per 64-63. La playmaker azzurra ha messo a referto 23 punti con anche 7 assist e 7 rimbalzi per un clamoroso 36 di valutazione, oltre al canestro decisivo a 49 secondi dalla fine. Per Campobasso la migliore è stata Pallas Daemi Kunaiyi-Akpanah con 14 punti e 13 rimbalzi, con le molisane che restano al terzo posto.