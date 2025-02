.com - Basket B nazionale / La Ristopro vince in volata con Hadzic: battuta Piombino 67-65

Leggi su .com

Il tiro dalla media del lungo a 18’’ dalla sirena fa gioire la squadra di Niccolai nello scontro-salvezza. Mercoledì trasferta a Scauri contro CassinoFABRIANO, 23 febbraio 2025 – Lasoffre mainlo scontro-salvezza contro.Il tiro da centro area di, miglior marcatore dei suoi, è decisivo per la risoluzione di una partita viaggiata in totale equilibrio per 40’ e contraddistinta dagli errori da ambo i lati.I cartai non riescono a ribaltare il -3 dell’andata ma prendono due punti pesanti per la lotta-salvezza e lo fanno al termine di una partita tutt’altro che spettacolare, nella quale stringono i denti gli acciaccati Pierotti e Centanni per dare un contributo alla.Dopo l’avvio lanciato, 11-3 dopo 3’ con le tre triple di Dri esi mette in moto con Nicoli e sorpassa con Onojaife (16-17 al 10’).