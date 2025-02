Sport.quotidiano.net - BASKET, B Interregionale - Play in Gold. Trasferta amara nella capitale. Recanati paga la falsa partenza

Stella Ebk Roma 74 SVETHIA70 Forconi 10, Dudik ne, Agbara ne, Quarone 6, Fanti 15, Nikolic 11, Mendieta ne, Ntsourou, Doumbia 8, Lumena 6, Diomede 12, Pillastrini 6. All. Finelli.: Marcone ne, Clementoni 15, Gurini 5, Andreani 3, Semprini Cesari, Zomero, Sabbatini, Atodiresei ne, Urbutis 13, Pozzetti 20, Ndzie, Magrini 14. All. Di Chiara. Parziali 22-12, 37-34, 61-56, 74-70. Niente da fare per la Pallacanestroche, dopo la vittoria all’esordio domenica scorsaseconda fase del campionato, rimedia una sconfitta di misura sul campo della Stella Roma e vede la classifica del-infarsi ancora più corta. La gara. Una partita da vincere a tutti i costi per riuscire a rimanere nelle zone alte della classifica e allontanare i pericoli che arrivano dalle inseguitrici.