Iltempo.it - Barricate pro-Francesco dopo il caos dimissioni: i fedeli smorzano le polemiche

Leggi su Iltempo.it

Chissà se il cardinale Gianfranco Ravasi, fine teologo e uomo di vastissima cultura, si sarebbe mai aspettato ilscaturitole sue affermazioni in merito a una possibile Rinuncia di Papaal pontificato. In realtà Ravasi, che non è né uno sprovveduto né un nemico del pontefice, intervistato ieri l'altro da RTL 102.5 aveva semplicemente ribadito quanto ormai è acclarato: se Bergoglio ritenesse di essere realmente impedito nel proseguire il suo Ministero di Vescovo di Roma e pontefice, «ne trarrebbe le opportune conseguenze». D'altronde, ha ricordato il porporato, «Papaha già firmato una lettera dinel 2013», sottolineando che «è un uomo che, quando dice una cosa, la fa». Apriti cielo.quelle dichiarazioni molto caute di Ravasi si è scatenato il finimondo dando un assist ai "corvi" che non vedono l'ora di sbarazzarsi di Bergoglio, costringendo, sul fronte opposto, diversi altri cardinali a gettare acqua sul fuoco in soccorso di