Tarantinitime.it - Bari, l’autorità portuale “sfratta” i poliziotti della questura. Mosap: «Colleghi in difficoltà per raggiungere il posto di lavoro»

Tarantini Time QuotidianoIdinon potranno più usufruire del parcheggio privato a loro riservato da circa dieci anni all’interno del portocittà e quindi su area demaniale gestita daldi Sistemadel Mare Adriatico Meridionale.Lo spazio, da sempre destinato al personale di polizia e utilizzato oltre che per le esigenze di servizio, la sosta del parco auto, anche per iche si recano al, adesso non c’è più.A denunciarlo è Mario Calcagnini, segretario provinciale didel Movimento Sindacale Autonomo di Polizia ().«Tale area destinata alla, a causa dell’insufficienza di parcheggi liberi adiacenti resta l’unica soluzione plausibile al fine di portarsi sul luogo dicosì da continuare a prestare sicurezza e servizi ai cittadinicittà senza che si possa incorrere in disagi.