Barcellona può migliorare dice il film dopo la vittoria di Las Palmas

2025-02-23 10:23:00 Il direttore delHansi Flick afferma che la sua squadra puòunaper 2-0 combattute a Lassabato li ha riportati in cima alla classifica LA Liga.La Barca ha lottato per produrre molte buone opportunità di punteggio di gol prima che Dani Olmo e Ferran Torres uscissero dalla panchina per segnare gol del secondo tempo che hanno mantenuto i giganti catalani al sedile della guida della corsa al titolo di La Liga.conduce con 54 punti, uno davanti all'Atletico Madrid. Il Real Madrid è terzo in 51, ma ha una partita in mano e ospiterà Girona domenica."Non sono del tutto contento del gioco, ma sono contento dei tre punti", ha detto Flick.