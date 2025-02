Inter-news.it - Bani: «Il Genoa meritava almeno un punto. Con l’Inter sempre difficile!»

Il difensore delMattiainterviene dopo la sconfitta controper analizzare la prestazione e raccontare le sensazioni del suo spogliatoio.I MERITI – Mattia, intervistato da SportMediaset al termine di Inter-, dichiara: «Siamo dispiaciuti di non aver strappato unalperché secondo me abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo.mo forse di portare a casaun. Però quando vieni a giocare a San Siro contro, basta una palla e loro te la risolvono. Non siamo stati in grado di riprendere il risultato ma siamo orgogliosi di quanto fatto»., da Inter-ai prossimi stepFILO DA TORCERE – Amarezza per Mattia, dunque, dopo Inter-ma anche grande orgoglio per il momento che sta vivendo la sua squadra.