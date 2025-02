Inter-news.it - Bani: «Dispiace perdere per un calcio piazzato, c’è stato un blocco»

ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Inter-Genoa. Il giocatore del Grifone ha commentato dalla sala stampa di San Siro. Il difensore ha risposto alle domande dei colleghi.CONFERENZA STAMPAPOST INTER-GENOACONFERENZA– Mattiaha risposto alle domande dei colleghi in conferenza stampa dopo Inter-Genoa. Il difensore ha detto la sua dopo Patrick Vieira, che aveva parlato in sala stampa qualche minuto prima.Che partita è stata?Siamo stati bassi ma siamo stati bravi a ripartire. Anche dopo lo svantaggio. È stata una partita aperta, cipunti per un. Ma può accadere.A Milano contro l’Inter avete giocato con coraggio.Ce la volevamo giocare con la testa sgombra oggi. Logico chepunti non fa mai piacere, meritavamo almeno un punto.