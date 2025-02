Liberoquotidiano.it - "Bandiera Gialla" non sventola più: è morto Gianni Pettenati

"Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito, e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo fra di noi e ballerai, finché vedrai,, tu saprai che qui si balla, ed il tempo volerà":nella notte scorsa nella sua casa di Albenga (Savona) all'età di 79 anni, resterà per sempre il cantante di "", una delle canzoni simbolo della musica leggera degli anni '60, quasi un inno generazionale. L'annuncio della scomparsa è stato dato con un post sui social dalla figlia Maria Laura: "Nella propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, con l'amore dei suoi figli Maria Laura, Samuela e Gianlorenzo e l'adorato gatto Cipria, dopo una lunga ed estenuante malattia, ci ha lasciato papà. Non abbiamo mai smesso di amarti. Ti abbracciamo forte.