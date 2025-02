Ilpiacenza.it - “Bandiera gialla” ammainata, addio a Gianni Pettenati

Se ne è andato a 79 anni il cantante piacentino, noto in tutta Italia per la celebre hit “”. Si è spento nella sua casa di Albenga, come fa sapere la figlia Marialaura sui social: «Nella propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, con l’amore dei suoi.