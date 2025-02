Lanazione.it - Bagno di folla per Gabbani: "Voglio bene alla mia Carrara"

Leggi su Lanazione.it

In centinaia i supporter che ieri hanno partecipato al firma copie di Francesco. Sorridente e spumeggiante come sempre per salutare il folto pubblico che aspettava di avere il suo autografo sul nuovo album ‘Dtua parte’, il sesto per la precisione, Francesco dapprima si è affacciatofinestra del primo piano del teatro e poi trascinato dall’entusiasmo è sceso sul cornicione esterno per salutare i suoi concittadini. Un exploit che ha mandato in visibilio tutti i presenti.per tutto il tempo del firma copie ha dispensato sorrisi e parole a tutti i suoi supporter. Immancabili i selfie ricordo, in particolare c’erano numerosi bambini in attesa di vedere il loro beniamino. Una giornata speciale per tutti: per i supporter di Francesco e per lo stesso cantautore, reduce dal Festival di Sanremo con la canzone ‘Viva la vita’.