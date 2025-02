Quotidiano.net - Baglietto lancia l’Instant . Ecco il primo ’Dom’ ibrido

Leggi su Quotidiano.net

ha aperto la lunga stagione dei vari in casa. Saranno otto le nuove imbarcazioni che quest’anno toccheranno acqua per la prima volta. Disegnato da Stefano Vafiadis per gli esterni e da Leonardo Santi per gli interni, lo scafo è ilDOM (nome del modello ndr) con propulsione ibrida di tipo interposto. Il nuovo sistema propulsivo recentemente introdotto dal cantiere spezzino, i cui componenti sono certificati dal Lloyd’s Register. Il sistema è composto da un motore endotermico diesel e da un’unità ibrida ultracompatta dotata di motore elettrico interposto tra motore principale e riduttore. I 2 motori diesel principali Caterpillar C32 ACERT, sono compatibili con biocarburanti rinnovabili HVO, in grado di abbattere le emissioni di CO2eq fino al 90%. La macchina elettrica svolge un doppio ruolo: funge da motore di propulsione in modalità elettrica, per una navigazione silenziosa nel pieno comfort e come generatore d’asse, per ottimizzare al massimo i consumi durante lunghe traversate, permettendo il risparmio di ore d’uso dei tradizionali gruppi elettrogeni diesel.