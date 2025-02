It.insideover.com - Bad Bunny, la popstar attivista che racconta Porto Rico e il colonialismo

“Vogliono togliermi il fiume e anche la spiaggiaVogliono il mio quartiere e che la nonna se ne vadaNo, non mollare la bandiera e non ti scordare il lelolaiChe non voglio che facciano con te quello che è successo alle Hawaii”Se qualcuno se lo stesse chiedendo, non si tratta di una filastrocca partigiana. Questo è il ritornello di “Lo que le pasó a Hawaii” (“Quello che è successo alle Hawaii”), uno dei brani del nuovo iconico album di Baduscito il 5 gennaio e ora il più ascoltato al mondo su Spotify.Bad, all’anagrafe Benito Antonio Martinez Ocasio, è una superstar latina tra le più conosciute e amate. Le sue canzoninoscibili per uno stile che fonde reggaeton, trap e melodie sudamericane sono un must per ogni serata latina in cui i giovani si lasciano trasportare dal flow dei suoi brani.