.com - Backstreet Boys: ritorno al futuro con una residency allo Sphere di Las Vegas per i 25 anni di Millennium

Leggi su .com

Into the. I BSB stanno per entrare nella storia diventando il primo gruppo pop a esibirsidi Las. Il motivo? Festeggiare i 25di, l’album che ha segnato la loro carriera e che ha definito l’estetica futuristica della band alla fine degli‘90.IndiceInto the– Evento unico per i fan: 12 concertiUn nuovo album con brani inediti e versioni liveIl peso dinella carriera della band: una storia lunga oltre 30Into the– Biglietti e date dellaInto the– Evento unico per i fan: 12 concertiLaInto thedurerà 12 serate a luglio 2025, in cui il pubblico potrà rivivere i più grandi successi della band, tra cui I Want It That Way, Larger Than Life e Show Me the Meaning of Being Lonely.