Bacio tra due gieffini: nuova coppia al Grande Fratello?

: è scoccato iltra duenella notte di sabato nella casa del reality show– Durante la serata isi sono messi a giocare a obbligo o verità. Un momento galeotto per dueche si piacciono: Stefania Orlando e Iago. I due, stando al gioco, si sono scambiati unappassionato, il secondo. Sì, perché ce ne era stato uno già in Tugurio, come ha raccontato Stefania il giorno seguente a Amanda e Federico: “Ci siamo dati ildella buonanotte. Come sarà ildella buonanotte? A stampo? Rispettoso? E certo. Ma non è colpa di nessuno, eh non scatta nulla. Fra di noi non è scattato nulla” .I due, davanti agli altri inquilini, durante il White Party organizzato dal, sono stati al gioco e hanno trovato la spinta per baciarsi di nuovo.