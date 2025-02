Game-experience.it - Avowed: Obsidian ha pubblicato la patch 1.2.3, ecco tutte le novità e le migliorie

Leggi su Game-experience.it

Entertainment ha rilasciato la1.2.3 per, introducendo numerosi fix e miglioramenti all’esperienza di gioco. A poche ore dall’update 1.2.2, questo nuovo aggiornamento mira a risolvere bug e crash critici, oltre a migliorare il bilanciamento del gameplay e l’interfaccia utente.Tra le correzioni più rilevanti, il team ha eliminato diversi crash, tra cui quelli legati al timeout del GameThread, alla pressione del tasto ESC durante la scalata di una scala e alla perdita di connessione su PC con account Xbox attivo. Inoltre, problemi di rendering che causavano crash sporadici sono stati sistemati.Le missioni principali beneficiano di diverse correzioni: “A Path to the Garden” ora avanza correttamente anche se “One Last Drink” è stato completato in anticipo. “Shadows of the Past” non si blocca più se il giocatore entra prematuramente in Naku Kubel.