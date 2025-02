Ilrestodelcarlino.it - Avis di Predappio in festa: soci in crescita

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si svolge oggi al’assemblea annuale dell’, presso la sede dell’asazione in piazza Sant’Antonio 8. L’incontro prevede un lungo ordine del giorno, fra cui la relazione del consiglio direttivo sul bilancio consuntivo per il 2024 e su quello preventivo per il 2025; quindi, la tradizionale consegna delle benemerenze a molti, fra cui Fabio Mengozzi con 117 donazioni; inoltre le votazioni per eleggere il nuovo consiglio direttivo, formato da 11 consiglieri più 2 supplenti. Nella settimana entrante il nuovo consiglio si riunirà per eleggere le caricheali, fra cui ovviamente il presidente, con la possibilità che venga confermata nel ruolo Michela Picchi. L’assemblea si conclude ancora in mattinata, con la partecipazione deialle ore 11 alla messa in suffragio deidefunti nella chiesa di Sant’Antonio.