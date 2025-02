Avengers | Doomsday si sta cercando un misterioso agente che avrà un ruolo chiave nel film

Leggi su Cinefilos.it

, si staun” cheunnelSappiamo chedovrebbe iniziare la fase di riprese nel Regno Unito nei prossimi mesi, e sembra che i Marvel Studios stiano ancora radunando alcuni membridel cast. Secondo lo scooper Daniel Richtman, è attualmente in corso il casting per “un nuovo personaggiomaschio cheunimportante nel”.Non si hanno ulteriori dettagli, ma data la natura multiversale di questa storia, dire che si potrebbe trattare di unTVA non sarebbe una ipotesi tanto azzardata. I set sono attualmente in costruzione (anche se non c’è nulla di interessante da segnalare per ora), e le star Sebastian Stan (Bucky Barnes), Chris Hemsworth (Thor) e il co-regista Joe Russo sono stati avvistati nel Regno Unito.