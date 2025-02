Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Marvel cerca un misterioso agente per un ruolo chiave nel nuovo film

Leggi su Movieplayer.it

Con l'inizio delle riprese dialle porte, emergono nuovi rumor sul casting di unpersonaggio. Le riprese disono previste per il mese prossimo nel Regno Unito, ma iStudios sono ancora al lavoro per completare il cast con alcuni membri. Secondo il noto insider Daniel Richtman, il casting è attualmente in corso per un "personaggio maschile", unche avrà unsignificativo nel. Sebbene non ci siano dettagli ufficiali, molti speculano che possa trattarsi di undella TVA, considerando l'aspetto multiversale che caratterizzerà la trama di questo capitolo. Nel frattempo, i set sono in costruzione e alcune star, tra cui Sebastian Stan (Bucky Barnes), Chris Hemsworth .