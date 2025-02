Ilgiorno.it - Auto sbanda e finisce fuori strada. Due passeggeri in gravi condizioni

Leggi su Ilgiorno.it

CASTELLEONE (Cremona)Grave incidente, nella notte tra venerdì e sabato, intorno all’una sulla provinciale 14 nel tratto che collega Castelleone a Montodine. Due ragazzi di 19 e 21 anni e una ragazza di 19 anni, tutti residenti nel Lodigiano, sono usciti dia bordo di una Peugeot 206 che si è ribaltata nel campo conconseguenze per i trasportati. Al volante c’era un 21enne residente a San Rocco al Porto, mentre la ragazza e il ragazzo di 19 anni sono domiciliati a Castelgerundo. L’proveniva dal semaforo sulla Paullese che smista il traffico per il borgo e per la parte opposta. La Peugeot aveva impegnato la strettaper Montodine, direzione obbligata per i tre che stavano tornando a casa. Dopo una prima curva sulla sinistra, nel momento di affrontare una seconda curva pochi metri più avanti, sulla destra, la vettura non avrebbe tenuto la, andando dritto, finendo nel campo e capottandosi.