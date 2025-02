Quotidiano.net - Auto a noleggio. L’identikit di Moveo. Mercato in crescita

Leggi su Quotidiano.net

Tra privati e aziende ilè sempre più diffuso, a testimoniare sono i dati Unrae che registrano unadel 33% in un solo anno anno. I Suv dominano il, con una quota di contratti a lungo termine del 55%. Tra le berline, sono quelle del segmento B a farla da padrona, con un 11,7% di preferenze, soprattutto nelbreve. Nonostante tale espansione, integrare il servizio diall’interno del proprio business risulta essere una sfida complessa per molteplici realtà dell’motive.Group ha realizzato un identikit di chi sceglie la formula deltracciando nuove tendenze nel: clienti che scelgono le opzioni all inclusive così da evitare spese impreviste; aziende e professionisti che puntano a liquidità e flessibilità e infine privati che desiderano testaregreen o accedere a veicoli di fascia superiore.