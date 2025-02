Sololaroma.it - Attenta Roma, l’Athletic Bilbao dilaga in Liga: 7-1 al Real Valladolid

Leggi su Sololaroma.it

Per rivedere in campo labisognerà attendere la giornata di domani, lunedì 24 febbraio, con l’appuntamento allo Stadio Olimpico contro il Monza. Nonostante manchino ancora poco meno di due settimane, la mente dei tifosi giallorossi è già proiettata alla sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League, con i giallorossi che affronterannotra le mura amiche. Dopo aver eliminato il Porto, la formazione di Ranieri si troverà di fronte una squadra di alto livello, che anche nel match di oggi in campionato ha dimostrato di poter essere particolarmente temibile.Messaggio forte delChe i baschi siano una delle squadre che rientrano nel lotto delle favorite alla vittoria finale è cosa nota, con un’ulteriore motivazione data dalla possibilità di giocare casa la finalissima.